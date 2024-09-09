Немецкая полиция допросила более 100 свидетелей теракта в Мюнхене

Немецкая полиция, которая расследует вероятную попытку теракта возле израильского консульства в Мюнхене, опросила уже около 100 свидетелей.

Об этом сообщил в понедельник представитель полиции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Специальная полицейская комиссия, которая расследует нападение, пока не нашла никаких доказательств в поддержку рабочей гипотезы о том, что 18-летний стрелок руководствовался мотивами исламизма или антисемитизма, заявил представитель Государственного управления криминальной полиции Баварии (BLKA).

Около 100 офицеров, расследующих нападение, надеются получить больше информации из анализа мобильного телефона подозреваемого из Австрии.

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Устройство, очевидно, было повреждено во время перестрелки с полицией, но к нему можно было получить доступ. Однако представитель BLKA заявил, что пока неясно, сколько данных еще можно восстановить.

Стрелок был убит во время перестрелки с полицией.

По данным полиции, 18-летний подозреваемый произвел девять выстрелов из швейцарского военного карабина в центре Мюнхена в четверг, в том числе в Генеральное консульство Израиля и расположенный неподалеку Мюнхенский центр документации по истории национал-социализма.

Мюнхенские следователи считают, что стрельба была частью спланированной террористической атаки, частично из-за расположения вблизи консульства, а также потому, что она произошла в годовщину теракта на олимпиаде 1972 года, устроенного палестинскими боевиками.

Выводы австрийской полиции указывают на то, что 18-летний парень мог быть радикально настроен исламистами.