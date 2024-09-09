Словенія визначила нову кандидатку в єврокомісари після заклику номінувати жінок

Словенія затвердила Марту Кос наступною кандидаткою на посаду єврокомісара після того, як попередній кандидат знявся на тлі пошуку Урсулою фон дер Ляєн більшої кількості жінок у свою команду.

Про це виданню Politico повідомили у словенському уряді, пише "Європейська правда".

Томаш Весел, колишній головний аудитор країни, вибув з процесу в п'ятницю після розбіжностей з президенткою Європейської комісіїУрсулою фон дер Ляйєн.

"На жаль, ми з президенткою фон дер Ляйен не поділяємо одну і ту ж концепцію того, як повинна працювати Європейська комісія, і тому я вирішив зняти свою кандидатуру на благо Республіки Словенія", – заявив Весел в п'ятницю.

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Фон дер Ляєн посилила тиск на деякі країни з метою заміни кандидатів-чоловіків на жінок заради гендерного балансу. Наразі з 26 номінантів 10 – жінки.

Кос, колишня посол і колишня віцепрезидентка ліберального "Руху свободи" прем'єр-міністра Роберта Голоба, відмовилася бути кандидатом у єврокомісари на початку цього року. Однак зараз вона погодилася на цю роль.

Кос – колишня посол Словенії в Німеччині та Швейцарії. Вона подала у відставку з посади посла в Швейцарії в 2020 році після скарг співробітників посольства на неналежне управління.

Вона одружена з Анрі Гетазом, колишнім генеральним секретарем Європейської асоціації вільної торгівлі, і є колишньою чемпіонкою з плавання.

Кандидати у наступний склад Єврокомісії мають бути затверджені Європейським парламентом на слуханнях, які, як очікується, відбудуться в жовтні.

За даними ЗМІ, представник Литви Андрюс Кубілюс, найвірогідніше, обійме посаду комісара з питань безпеки, оборонної промисловості та космосу у новій Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

А представник Латвії Валдіс Домбровскіс буде призначений виконавчим віцепрезидентом з питань "розширення та реконструкції України".