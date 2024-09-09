Словения определила новую кандидатку в еврокомиссары после призыва номинировать женщин

Словения утвердила Марту Кос следующим кандидатом на должность еврокомиссара после того, как предыдущий кандидат снялся на фоне поиска Урсулой фон дер Ляйен большего количества женщин в свою команду.

Об этом изданию Politico сообщили в словенском правительстве, пишет "Европейская правда".

Томаж Весел, бывший главный аудитор страны, выбыл из процесса в пятницу после разногласий с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"К сожалению, мы с президентом фон дер Ляйен не разделяем одну и ту же концепцию того, как должна работать Европейская комиссия, и поэтому я решил снять свою кандидатуру на благо Республики Словения", – заявил Весел в пятницу.

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Фон дер Ляйен усилила давление на некоторые страны с целью замены кандидатов-мужчин на женщин ради гендерного баланса. Сейчас из 26 номинантов 10 – женщины.

Кос, экс-посол и бывший вице-президент либерального "Движения свободы" премьер-министра Роберта Голоба, отказалась быть кандидатом в еврокомиссары в начале этого года. Однако сейчас она согласилась на эту роль.

Кос – бывший посол Словении в Германии и Швейцарии. Она подала в отставку с должности посла в Швейцарии в 2020 году после жалоб сотрудников посольства на ненадлежащее управление.

Она замужем за Анри Гетазом, бывшим генеральным секретарем Европейской ассоциации свободной торговли, и является бывшей чемпионкой по плаванию.

Кандидаты в следующий состав Еврокомиссии должны быть утверждены Европейским парламентом на слушаниях, которые, как ожидается, состоятся в октябре.

По данным СМИ, представитель Литвы Андрюс Кубилюс, скорее всего, займет должность комиссара по вопросам безопасности, оборонной промышленности и космоса в новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

А представитель Латвии Валдис Домбровскис будет назначен исполнительным вице-президентом по вопросам "расширения и реконструкции Украины".