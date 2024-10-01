Прем'єр-міністр Франції вважає, що країна повинна краще контролювати кордони

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє вважає, що країна повинна краще контролювати свої кордони.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Прем’єр країни вважає, що Франція намагатиметься наслідувати аналогічний крок Німеччини в плані контролю власних кордонів в Європі, дотримуючись при цьому правил Європейського Союзу.

"Нам більше не вдається задовільно контролювати нашу імміграційну політику", – сказав він.

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На початку вересня у результаті аварії малого човна в Ла-Манші загинули щонайменше 12 мігрантів, які намагались потрапити до Британії. Це найбільш смертельна аварія в цьому районі за останній час.

Після цього повідомлялося, що Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Британії "важливу" угоду про притулок і міграцію, яка б "відповідала" вимогам Європейського Союзу.

Дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.