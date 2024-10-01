Премьер-министр Франции считает, что страна должна лучше контролировать свои границы

Премьер-министр Франции Мишель Барнье считает, что страна должна лучше контролировать свои границы.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Премьер страны считает, что Франция будет пытаться последовать аналогичному шагу Германии в плане контроля собственных границ в Европе, соблюдая при этом правила Европейского Союза.

"Нам больше не удается удовлетворительно контролировать нашу иммиграционную политику", – сказал он.

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В начале сентября в результате аварии малой лодки в Ла-Манше погибли по меньшей мере 12 мигрантов, которые пытались попасть в Британию. Это самая смертельная авария в этом районе за последнее время.

После этого сообщалось, что Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Великобритании "важное" соглашение об убежище и миграции, которое бы "отвечало" требованиям Европейского Союза.

Дискуссии относительно ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.