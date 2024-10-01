Туреччина каже, що готується евакуювати з Лівану громадян 20 країн

Туреччина заявила, що готується евакуювати своїх громадян і громадян майже 20 інших країн з Лівану через подальше загострення конфлікту з Ізраїлем.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на турецьке Міністерство закордонних справ.

МЗС Туреччини попередило, що існує "можливість подальшого погіршення ситуації з безпекою в Лівані".

"Були підготовлені плани евакуації наших громадян морським або повітряним шляхом", – заявили в міністерстві.

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Підготовка до цієї евакуації "триває" як для турецьких громадян, так і для громадян майже "20 країн, які вже звернулися за підтримкою", додали МЗС.

У попередній заяві Туреччина рішуче засудила наземні операції Ізраїлю в Лівані, назвавши їх "незаконною спробою вторгнення".

"Цій атаці має бути негайно покладено край", – підкреслили в турецькому МЗС.

Як відомо, у ніч проти 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.

ЗМІ раніше повідомляли, що топпосадовці у Білому домі в приватному порядку повідомляли Ізраїлю, що США підтримають його рішення посилити військовий тиск на проіранське угруповання "Хезболла".

Крім того, європейські країни просять своїх громадян покинути Ліван, оскільки Ізраїль розпочав наземний наступ проти "Хезболли".