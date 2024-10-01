Турция говорит, что готовится эвакуировать из Ливана граждан 20 стран

Турция заявила, что готовится эвакуировать своих граждан и граждан почти 20 других стран из Ливана из-за дальнейшего обострения конфликта с Израилем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на турецкое Министерство иностранных дел.

МИД Турции предупредил, что существует "возможность дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Ливане".

"Были подготовлены планы эвакуации наших граждан морским или воздушным путем", – заявили в министерстве.

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Подготовка к этой эвакуации "продолжается" как для турецких граждан, так и для граждан почти "20 стран, которые уже обратились за поддержкой", добавили МИД.

В предыдущем заявлении Турция решительно осудила наземные операции Израиля в Ливане, назвав их "незаконной попыткой вторжения".

"Этой атаке должен быть немедленно положен конец", – подчеркнули в турецком МИД.

Как известно, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

СМИ ранее сообщали, что топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщали Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Кроме того, европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы".