Прем’єрка Данії: Військове втручання може покласти край війні на Близькому Сході

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що міжнародне військове втручання на Близькому Сході може стати способом розв’язати арабо-ізраїльський конфлікт.

Про це вона сказала в інтерв’ю інформагентству Ritzau, пише "Європейська правда".

Фредеріксен закликає переглянути міжнародну реакцію на близькосхідний конфлікт, який загострився після того, як ізраїльська армія заявила про початок наземного наступу проти проіранського угруповання "Хезболла" на півдні Лівану.

"Ми не бачимо жодного рішення для того, що там відбувається, і немає сенсу дозволяти цьому продовжуватися", – сказала прем’єрка Данії.

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На її думку, міжнародно прийняте рішення про "дві держави" – тобто створення Палестинської держави з одночасним існуванням Ізраїлю без зовнішніх загроз – "може бути втілене лише в тому випадку, якщо міжнародне співтовариство в якийсь момент заявить, що тепер ми змушені нав'язати його силою".

На пряме запитання, чи можлива в такому разі військова інтервенція на Близький Схід, Фредеріксен відповіла, що "це можливо", але не уточнила, як саме вона може бути здійснена.

"Міжнародне співтовариство втручалося в інші конфлікти і війни і досягало успіху в тому, щоб щось нав'язати", – пояснила глава данського уряду.

Як відомо, у ніч проти 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.

ЗМІ раніше повідомляли, що топпосадовці у Білому домі в приватному порядку повідомляли Ізраїлю, що США підтримають його рішення посилити військовий тиск на проіранське угруповання "Хезболла".

Крім того, європейські країни просять своїх громадян покинути Ліван, оскільки Ізраїль розпочав наземний наступ проти "Хезболли".