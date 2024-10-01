Премьер Дании: Военное вмешательство может положить конец войне на Ближнем Востоке

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что международное военное вмешательство на Ближнем Востоке может стать способом решить арабо-израильский конфликт.

Об этом она сказала в интервью информагентству Ritzau, пишет "Европейская правда".

Фредериксен призывает пересмотреть международную реакцию на ближневосточный конфликт, который обострился после того, как израильская армия заявила о начале наземного наступления против проиранской группировки "Хезболла" на юге Ливана.

"Мы не видим никакого решения для того, что там происходит, и нет смысла позволять этому продолжаться", – сказала премьер Дании.

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По ее мнению, международно принятое решение о "двух государствах" – то есть создание Палестинского государства с одновременным существованием Израиля без внешних угроз – "может быть воплощено лишь в том случае, если международное сообщество в какой-то момент заявит, что теперь мы вынуждены навязать его силой".

На прямой вопрос, возможна ли в таком случае военная интервенция на Ближний Восток, Фредериксен ответила, что "это возможно", но не уточнила, как именно она может быть осуществлена.

"Международное сообщество вмешивалось в другие конфликты и войны и преуспевало в том, чтобы что-то навязать", – пояснила глава датского правительства.

Как известно, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

СМИ ранее сообщали, что топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщали Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Кроме того, европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы".