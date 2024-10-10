Прем'єр Румунії пообіцяв повноцінне приєднання країни до Шенгену цього року

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив у середу, що країна повноцінно приєднається до Шенгену вже цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Заява прем'єр-міністра прозвучала в контексті того, що в четвер Рада ЄС з питань внутрішніх справ розглядає, чи відповідає Румунія умовам для повноцінного приєднання до Шенгенської зони.

Чолаку упевнений, що до грудня Австрія змінить свою думку щодо приєднання Румунії. Він повідомив, що "перебуває в контакті" з канцлером Австрії Карлом Негаммером.

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На запитання про те, що сьогодні має відбутися Рада ЄС і тема вступу Румунії до Шенгенської зони і сухопутних кордонів "не стоїть на порядку денному", Чолаку відповів: "Ні, вона стоїть на порядку денному, але це не голосування, тому що ви знаєте так само добре, як і я, що вибори в Австрії щойно закінчилися.

І дуже малоймовірно, що Австрія змінить свою думку лише через кілька днів після виборів. Я контактую з канцлером Негаммером, подивимося, яка більшість буде створена в Австрії, і буде ще одна Рада ЄС, здається, 11-13 грудня. Сподіваюся, що до того часу все стане набагато зрозуміліше".

Прем'єр-міністр був оптимістичним щодо дати, коли Румунія повністю увійде до Шенгенської зони.

"Румунія приєднається до наземного Шенгену в цьому році", – додав Чолаку.

Болгарія і Румунія стали членами Європейського Союзу у 2007 році, а у 2011-му заявили про своє бажання вступити до Шенгенської зони.

Але у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Зрештою наприкінці минулого року з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до Шенгену, який передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.