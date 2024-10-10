Премьер Румынии пообещал полноценное присоединение страны к Шенгену в этом году

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил в среду, что страна полноценно присоединится к Шенгену уже в этом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Заявление премьер-министра прозвучало в контексте того, что в четверг Совет ЕС по внутренним делам рассматривает, соответствует ли Румыния условиям для полноценного присоединения к Шенгенской зоне.

Чолаку уверен, что до декабря Австрия изменит свое мнение о присоединении Румынии. Он сообщил, что "находится в контакте" с канцлером Австрии Карлом Негаммером.

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На вопрос о том, что сегодня должен состояться Совет ЕС и тема вступления Румынии в Шенгенскую зону и сухопутных границ "не стоит на повестке дня", Чолаку ответил: "Нет, она стоит на повестке дня, но это не голосование, потому что, тем временем, вы знаете так же хорошо, как и я, что выборы в Австрии только что закончились.

И очень маловероятно, что Австрия изменит свое мнение только через несколько дней после выборов. Я контактирую с канцлером Нехаммером, посмотрим, какое большинство будет создано в Австрии, и будет еще один Совет ЕС, кажется, 11-13 декабря. Надеюсь, что к тому времени все станет намного яснее".

Премьер-министр был оптимистичен относительно даты, когда Румыния полностью войдет в Шенгенскую зону.

"Румыния присоединится к наземному Шенгену в этом году", – добавил Чолаку.

Болгария и Румыния стали членами Европейского Союза в 2007 году, а в 2011-м заявили о своем желании вступить в Шенгенскую зону.

Но в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Против проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

В конце концов в конце прошлого года появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген, который предусматривает снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.