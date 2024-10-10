В Швеции задержали подростка в связи со стрельбой в израильской оборонной фирме

В израильской оборонной компании Elbit Systems в районе Каллебек в шведском Гетеборге произошла стрельба.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал SVT.

На месте происшествия проводится масштабная полицейская операция, и, по сообщению полиции, арестован молодой человек. По информации SVT, этому человеку еще не исполнилось 15 лет.

Полиция расследует инцидент как покушение на убийство и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах.

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Полиция находится на месте происшествия в Elbit Systems после стрельбы. Компания является дочерним предприятием израильской оружейной компании Elbit Systems.

"Утром поступил сигнал тревоги о стрельбе на израильском объекте в Каллебеке. Мы выехали с несколькими патрулями и вертолетами. Поиски все еще продолжаются", – говорит представитель полиции Фредрик Сведемир.

Прошлым летом на входе в компанию было заложено взрывное устройство. Тогда национальная служба взрывотехнической защиты смогла обезвредить объект.

"Сейчас продолжается кампания, направленная против компании. Это часть своеобразного выражения недовольства, когда вы выступаете против войны, которую ведет Израиль. Мы не знаем, является ли сегодняшнее событие результатом такой ситуации, или речь идет о том, что Иран фактически подстрекает события, направленные против израильских компаний", – отмечает SVT.

Стоит отметить также, что Швеция и соседние страны переживают всплеск преступности с участием несовершеннолетних. В последние места неоднократно сообщалось о взрывах и перестрелках, фигурантами этих дел часто были очень молодые люди.

А в конце лета Швеция, Норвегия и Дания договорились углубить сотрудничество для борьбы с преступностью на фоне всплеска привлечения несовершеннолетних к деятельности шведских банд.

Дания также усилила проверки на границе со Швецией.