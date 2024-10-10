Шольц говорит, что Германия продолжит поставлять оружие Израилю

Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что поставки оружия Израилю продолжатся.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Бундестаге, его слова приводит Tagesschau.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС ранее обвинял немецкое правительство в неспособности поддержать Израиль.

Лидер ХДС Фридрих Мерц раскритиковал коалиционное правительство за отказ в выдаче лицензий на экспорт боеприпасов или запчастей для танков в Израиль "в течение недель и месяцев".

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По его словам, "большое количество компаний" обратилось с письменными документами, в которых отмечалось, что заявки на получение лицензий были поданы, но не были рассмотрены федеральным правительством в течение месяцев.

"Мы поставляли и будем поставлять оружие. Мы приняли решения в правительстве, которые также обеспечат дальнейшие поставки в ближайшем будущем", – заявил Шольц.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения военной операции в секторе Газа.

Как сообщалось, президент США Джо Байден посоветовал Израилю не наносить удары по нефтяным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку, которая произошла на прошлой неделе.