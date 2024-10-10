Зеленский прибыл в Италию и встретился с Мелони
Новости — Четверг, 10 октября 2024, 22:05 —
Президент Владимир Зеленский прибыл в Италию и встретился с главой итальянского правительства Джорджией Мелони.
Об этом стало известно из трансляции Офиса президента, передает "Европейская правда".
Ранее сообщалось, что Зеленский проведет переговоры с Мелони во время своего пребывания в Риме на этой неделе.
В четверг, 10 октября, Зеленский провел встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Он заверил, что в их переговорах не было речи о "прекращении огня".
Президент в частности раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.
Также отдельное внимание лидеры стран уделили внимание вопросу совместного производства оружия.