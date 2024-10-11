Блінкен засудив дедалі більш небезпечну діяльність Китаю

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив лідерам Південно-Східної Азії в п'ятницю, що США стурбовані "все більш небезпечною і незаконною" діяльністю Китаю в спірному Південно-Китайському морі.

Його заяву наводить агентство AP, повідомляє "Європейська правда".

Американський держсекретар пообіцяв, що США продовжуватимуть підтримувати свободу судноплавства на життєво важливому морському торговому шляху.

"Ми дуже стурбовані все більш небезпечною і незаконною діяльністю Китаю в Південно-Китайському морі, внаслідок якої постраждали люди, зазнали шкоди судна країн АСЕАН, та яка суперечить зобов'язанням щодо мирного вирішення спорів", – сказав Блінкен.

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Блінкен додав, що США вважають, що "також важливо зберігати нашу спільну прихильність до захисту стабільності в Тайванській протоці".

Китай вважає острів Тайвань своєю територією і виступає проти патрулювання іншими країнами водної акваторії, що відокремлює його від острова.

Китай, який претендує на майже всю акваторію моря, має претензії до В'єтнаму, Філіппін, Малайзії і Брунею, а також Тайваню.

Пекін відмовився визнати рішення міжнародного арбітражу 2016 року, винесене судом в Гаазі, який визнав недійсними його експансивні претензії.

Китайська сторона також забудувала і мілітаризувала острови, які контролює.

У відповідь на претензії Китаю на Південно-Китайське море США розгорнули військово-морські кораблі і винищувачі для патрулювання вод.

Нагадаємо, влітку Військово-морські сили США і Франції проводили спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також у серпні стало відомо, що НАТО посилює свою присутність у західній частині Тихого океану, відправляючи військові кораблі в нові місця для протидії Китаю.