Блинкен осудил все более опасную деятельность Китая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил лидерам Юго-Восточной Азии в пятницу, что США обеспокоены "все более опасной и незаконной" деятельностью Китая в спорном Южно-Китайском море.

Его заявление приводит агентство AP, сообщает "Европейская правда".

Американский госсекретарь пообещал, что США будут продолжать поддерживать свободу судоходства на жизненно важном морском торговом пути.

"Мы очень обеспокоены все более опасной и незаконной деятельностью Китая в Южно-Китайском море, которая привела к ранениям людей, вреда судам стран АСЕАН и противоречит обязательствам по мирному разрешению споров", – сказал Блинкен.

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Блинкен добавил, что США считают, что "также важно сохранять нашу общую приверженность к защите стабильности в Тайваньском проливе".

Китай считает остров Тайвань своей территорией и выступает против патрулирования другими странами водной акватории, отделяющей его от острова.

Китай, который претендует на почти всю акваторию моря, имеет претензии к Вьетнаму, Филиппинам, Малайзии и Брунею, а также Тайваню.

Пекин отказался признать решение международного арбитража 2016 года, вынесенное судом в Гааге, который признал недействительными его экспансивные претензии.

Китайская сторона также застроила и милитаризовала острова, которые контролирует.

В ответ на претензии Китая на Южно-Китайское море США развернули военно-морские корабли и истребители для патрулирования вод.

Напомним, летом Военно-морские силы США и Франции проводили совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также в августе стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в западной части Тихого океана, отправляя военные корабли в новые места для противодействия Китаю.