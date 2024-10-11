Більшість німців – за те, щоб Шольц відновив прямі контакти з Путіним

Переважна більшість німців хотіли б, щоб канцлер Олаф Шольц знову поговорив з главою Кремля Владіміром Путіним після майже двох років перерви.

Такими є дані опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

В опитуванні 59% висловилися за те, щоб ці два лідери провели телефонну розмову. Лише 26% висловилися проти, а 15% не мають певної думки з цього приводу.

Останній раз Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року.

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За повідомленням видання Die Zeit, Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.

Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.

Також майже половина німців вважають, що Україна повинна поступитися територією з метою досягнення миру з РФ.