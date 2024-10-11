Большинство немцев – за то, чтобы Шольц возобновил прямые контакты с Путиным

Подавляющее большинство немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц снова поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным после почти двух лет молчания.

Таковы данные опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В опросе 59% высказались за то, чтобы эти два лидера провели телефонный разговор. Только 26% высказались против, а 15% не имеют определенного мнения по этому поводу.

Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2021 года.

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По сообщению Zeit, Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре, что стало бы первым прямым контактом с 2022 года. Однако просьбы о разговоре со стороны Берлина пока не поступало.

Представитель правительства Германии после этой публикации отметил, что Шольц ранее выражал желание поговорить с Путиным "при удобном случае", но пока планов такого разговора нет.

Также почти половина немцев считают, что Украина должна уступить территорию с целью достижения мира с РФ.