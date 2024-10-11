В німецькій опозиції заявили, що без підтримки Україні загрожує повне підкорення

Депутат Бундестагу від консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер перед візитом українського президента Володимира Зеленського до Берліна нагадав про важливість підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Кізеветтера наводить DW.

Він наголосив, що без достатньої підтримки Україні "загрожує повне підкорення" Росії та масовий потік нових біженців з країни.

За цих обставин, вважає Кізеветтер, кремлівський правитель Владімір Путін не бачить причин йти на мирні переговори з Україною.

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Тож дипломатичні ініціативи не змушують Путіна сідати за стіл переговорів, "тому що він бачить, що в Україні закінчуються боєприпаси", зазначив німецький депутат.

За його словами, якщо Україна не вистоїть у цій війні, то це означатиме, що "воєнні злочини розширяться", а "окуповані території стануть військовими базами" Росії.

Тим часом опитування засвідчили, що майже половина німців вважають, що Україна повинна поступитися територією з метою досягнення миру з РФ.

Крім того, переважна більшість німців хотіли б, щоб канцлер Олаф Шольц знову поговорив з главою Кремля Владіміром Путіним після майже двох років перерви.