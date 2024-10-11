В немецкой оппозиции заявили, что без поддержки Украине грозит полное покорение

Депутат Бундестага от консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Берлин напомнил о важности поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Кизеветтера приводит DW.

Он отметил, что без достаточной поддержки Украине "грозит полное покорение" России и массовый поток новых беженцев из страны.

В этих обстоятельствах, считает Кизеветтер, кремлевский правитель Владимир Путин не видит причин идти на мирные переговоры с Украиной.

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Поэтому дипломатические инициативы не заставляют Путина садиться за стол переговоров, "потому что он видит, что в Украине заканчиваются боеприпасы", отметил немецкий депутат.

По его словам, если Украина не выстоит в этой войне, то это будет означать, что "военные преступления расширятся", а "оккупированные территории станут военными базами" России.

Между тем опрос показал, что почти половина немцев считают, что Украина должна уступить территорию с целью достижения мира с РФ.

Кроме того, подавляющее большинство немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц снова поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным после почти двух лет перерыва.