У Міноборони замінили заступника, відповідального за євроінтеграцію

Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Олександра Балануцу, який відповідав за питання європейської інтеграції, та призначив на його місце Сергія Боєва.

Про це повідомило Міністерство оборони, передає "Європейська правда".

За поданням міністра оборони Рустема Умєрова уряд звільнив з посади заступника міністра оборони Олександра Балануцу.

Водночас на його місце було призначено Сергія Боєва, який раніше обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

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У період з 2016 до 2022 року він обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

До цього Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також у консалтинговій компанії The Boston Consulting Group.

Фото: Міністерство оборони

Колишній заступник Умєрова Олександр Балануца у Facebook зазначив, що попри те, що його шлях на цій посаді добіг кінця – його робота на міжнародній арені задля допомоги країні продовжиться.

"Допоки Україна не здобуде справедливий мир та безпеку для себе, я працюватиму на її обороноздатність. Світ не має забувати про війну в Україні", – наголосив він.

Балануца обіймав цю посаду з 17 травня 2024 року.

Фото: Facebook

У вересні повідомлялося, що Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада" – це сталося після візиту Балануци до Норвегії.

Того ж місяця Балануца під час зустрічі з тимчасово повіреним у справах Болгарії в Україні Ніколаєм Ненчевим закликав до участі Софії в коаліції з розмінування.