В Минобороны сменили заместителя, ответственного за евроинтеграцию

Кабинет министров уволил заместителя министра обороны Александра Балануцу, отвечавшего за вопросы европейской интеграции, и назначил на его место Сергея Боева.

Об этом сообщило Министерство обороны, передает "Европейская правда".

По представлению министра обороны Рустема Умерова, правительство уволило с должности заместителя министра обороны Александра Балануцу.

В то же время на его место был назначен Сергей Боев, который ранее занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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В период с 2016 до 2022 года он занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргаздобыча".

До этого Боев работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также в консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

Фото: Министерство обороны

Бывший заместитель Умерова Александр Балануца в Facebook отметил, что несмотря на то, что его путь на этой должности подошел к концу, его работа на международной арене для помощи стране продолжится.

"Пока Украина не получит справедливый мир и безопасность для себя, я буду работать на ее обороноспособность. Мир не должен забывать о войне в Украине", – подчеркнул он.

Балануца занимал эту должность с 17 мая 2024 года.

Фото: Facebook

В сентябре сообщалось, что Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада" – это произошло после визита Балануцы в Норвегию.

В том же месяце Балануца во время встречи с временно поверенным в делах Болгарии в Украине Николаем Ненчевым призвал к участию Софии в коалиции по разминированию.