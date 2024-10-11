ЄС доставив 35 тонн гуманітарної допомоги у Ліван, де Ізраїль проводить операцію
Новини — П'ятниця, 11 жовтня 2024, 19:00 —
У п’ятницю, 11 жовтня, у столицю Лівану Бейрут прибув перший літак у межах гуманітарного повітряного мосту з Європейського Союзу.
Про це повідомив єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич у X (Twitter), передає "Європейська правда".
За словами комісара, до Бейрута доставили 35 тонн допомоги населенню, яке постраждало від ізраїльських обстрілів. Туди ввійшли матеріали для житла та засоби гігєни.
Зазначимо, що напередодні, 10 жовтня, армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару по столиці Лівану, внаслідок чого було відомо про 22 загиблих та 117 поранених.
Впродовж останніх днів низка країн розпочала евакуацію своїх громадян із території Лівану. Зокрема 4 жовтня Бундесвер евакуював з Бейрута до Німеччини 219 німецьких громадян.
Того ж дня у Нідерландах приземлився перший евакуаційний рейс з Лівану, на борту якого перебувало 185 громадян.
9 жовтня співробітникам Головного управління розвідки Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України відзвітували про успішну евакуацію з Лівану 68 людей, серед яких, зокрема були громадяни Чехії, Румунії та Молдови.
А напередодні, 10 жовтня, Бельгія евакуювала з Лівану 111 людей.