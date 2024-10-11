ЄС доставив 35 тонн гуманітарної допомоги у Ліван, де Ізраїль проводить операцію

У п’ятницю, 11 жовтня, у столицю Лівану Бейрут прибув перший літак у межах гуманітарного повітряного мосту з Європейського Союзу.

Про це повідомив єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич у X (Twitter), передає "Європейська правда".

За словами комісара, до Бейрута доставили 35 тонн допомоги населенню, яке постраждало від ізраїльських обстрілів. Туди ввійшли матеріали для житла та засоби гігєни.

Фото: Х

Зазначимо, що напередодні, 10 жовтня, армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару по столиці Лівану, внаслідок чого було відомо про 22 загиблих та 117 поранених.

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Впродовж останніх днів низка країн розпочала евакуацію своїх громадян із території Лівану. Зокрема 4 жовтня Бундесвер евакуював з Бейрута до Німеччини 219 німецьких громадян.

Того ж дня у Нідерландах приземлився перший евакуаційний рейс з Лівану, на борту якого перебувало 185 громадян.

9 жовтня співробітникам Головного управління розвідки Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України відзвітували про успішну евакуацію з Лівану 68 людей, серед яких, зокрема були громадяни Чехії, Румунії та Молдови.

А напередодні, 10 жовтня, Бельгія евакуювала з Лівану 111 людей.