ЕС доставил 35 тонн гуманитарной помощи в Ливан, где Израиль проводит операцию

В пятницу, 11 октября, в столицу Ливана Бейрут прибыл первый самолет в рамках гуманитарного воздушного моста из Европейского Союза.

Об этом сообщил еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич в X (Twitter), передает "Европейская правда".

По словам комиссара, в Бейрут доставили 35 тонн помощи населению, пострадавшему от израильских обстрелов. Туда вошли материалы для жилья и средства гигиены.

Фото: Х

Отметим, что накануне, 10 октября, армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по столице Ливана, в результате чего было известно о 22 погибших и 117 раненых.

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В течение последних дней ряд стран начал эвакуацию своих граждан с территории Ливана. В частности 4 октября Бундесвер эвакуировал из Бейрута в Германию 219 немецких граждан.

В тот же день в Нидерландах приземлился первый эвакуационный рейс из Ливана, на борту которого находилось 185 граждан.

9 октября сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины отчитались об успешной эвакуации из Ливана 68 человек, среди которых, в частности были граждане Чехии, Румынии и Молдовы.

А накануне, 10 октября, Бельгия эвакуировала из Ливана 111 человек.