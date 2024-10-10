Бельгія евакуювала 111 людей з Лівану

У четвер, 11 жовтня, Бельгія евакуювала з Лівану 111 людей.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву міністерки закордонних справ країни Аджи Лябіб, передає "Європейська правда".

За даними МЗС країни, бельгійський військовий літак евакуював 111 людей з Лівану.

На борту літака, що летів з Бейрута до Брюсселя, перебували 58 бельгійських громадян і тих, хто має право на проживання, а також 53 європейці.

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Нагадаємо, Бундесвер у п’ятницю, 4 жовтня, евакуював з ліванської столиці Бейрута до Німеччини ще 219 німецьких громадян.

Того ж дня у Нідерландах приземлився перший евакуаційний рейс з Лівану, на борту якого перебувало 185 громадян.

У вівторок, 8 жовтня, стало відомо, що незабаром Туреччина проведе евакуацію своїх громадян із Лівану морем.

Напередодні, 9 жовтня, співробітникам Головного управління розвідки Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ відзвітували про успішну евакуацію з Лівану 68 людей, серед яких, зокрема були громадяни Чехії, Румунії та Молдови.