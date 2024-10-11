Франція викликала посла Ізраїлю після обстрілу миротворців ООН на півдні Лівану

Посла Ізраїлю у Франції викликали на розмову до МЗС після того, як місія ООН у Лівані заявила про обстріл з боку ізраїльських військових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро 11 жовтня викликав на розмову ізраїльського посла у Парижі у зв’язку з тим, що від дій ізраїльських військових постраждали учасники місії UNIFIL – миротворчих сил ООН, що розташовані на півдні Лівану, поблизу кордону з Ізраїлем, згідно з резолюцією Радбезу ООН від 1978 року.

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"За попередньою інформацією, сьогодні двоє "блакитних шоломів" отримали поранення після нового ізраїльського обстрілу спостережного посту UNIFIL… Один з них у критичному стані", – заявили в МЗС.

Франція засудила порушення міжнародного права та попросила Ізраїль пояснити ситуацію.

Посольство Ізраїлю у своєму комюніке стверджує, що у миротворців поцілили неумисно і так сталося через те, що бойовики "Хезболли" розмістили поруч свої позиції, аби підвищити ризики подібних інцидентів.

"Ізраїль просив сили місії ООН евакуювати зони у прикордонні, щоб уникнути таких випадків", – заявив посол.

Також Ізраїль дорікнув миротворчій місії, зазначивши, що якби вона належно виконувала свій мандат з 2006 року, то ситуація не мала б дійти до того, що Ізраїль вимушений відправити військових на територію Лівану для боротьби з силами "Хезболли".

Нагадаємо, у переддень річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з прем’єром Ізраїлю та відзначив, що вони мають розбіжності у поглядах, але прагнуть порозумітися.

Розмова відбулася невдовзі після того, як Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження операції у секторі Гази, а Нетаньягу гостро відреагував на його заяву.