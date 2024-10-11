Франция вызвала посла Израиля после обстрела миротворцев ООН на юге Ливана

Посла Израиля во Франции вызвали на разговор в МИД после того, как миссия ООН в Ливане заявила об обстреле со стороны израильских военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 11 октября вызвал на разговор израильского посла в Париже в связи с тем, что от действий израильских военных пострадали участники миссии UNIFIL – миротворческих сил ООН, расположенных на юге Ливана, вблизи границы с Израилем, согласно резолюции Совбеза ООН от 1978 года.

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"По предварительной информации, сегодня двое "голубых касок" получили ранения после нового израильского обстрела наблюдательного поста UNIFIL... Один из миротворцев в критическом состоянии", – заявили в МИД.

Франция осудила нарушение международного права и попросила Израиль объяснить ситуацию.

Посольство Израиля в своем коммюнике утверждает, что в миротворцев попали непреднамеренно и так произошло из-за того, что боевики "Хезболлы" разместили рядом свои позиции, чтобы повысить риски подобных инцидентов.

"Израиль просил силы миссии ООН эвакуировать зоны в приграничье, чтобы избежать таких случаев", – заявил посол.

Также Израиль упрекнул миротворческую миссию, отметив, что если бы она должным образом выполняла свой мандат с 2006 года, то ситуация не должна была бы дойти до того, что Израиль вынужден отправить военных на территорию Ливана для борьбы с силами "Хезболлы".

Напомним, в канун годовщины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с премьером Израиля и отметил, что они имеют разногласия во взглядах, но стремятся к взаимопониманию.

Разговор состоялся вскоре после того, как Макрон высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения операции в секторе Газа, а Нетаньяху остро отреагировал на его заявление.