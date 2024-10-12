ЗМІ: Іспанія хоче запросити країни Південного сусідства на зустріч НАТО

Іспанія хоче, щоб НАТО запросила країни Південного сусідства на зустріч міністрів закордонних справ Альянсу до 2025 року – за прикладом країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, які стали регулярними учасниками самітів НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило інформагентство Europa Press із посиланням на джерела.

За інформацією ЗМІ, Іспанія хоче запросити на зустріч міністрів закордонних справ НАТО у грудні 2024 року партнерів Альянсу та учасників його ініціативи "Середземноморський діалог", яка об'єднує Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Мавританію, Марокко і Туніс.

"З цього списку країн можна було б запросити принаймні кілька, оскільки всередині групи середземноморських країн також існують відмінності в ступені їхніх відносин з НАТО, причому Йорданія і Мавританія є лідерами у відносинах з цією військовою організацією", – йдеться в публікації.

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Як пояснюють в Іспанії, це дозволить прискорити діалог із країнами Південного сусідства, про який лідери НАТО домовились на Вашингтонському саміті у липні та який підтримує новий генеральний секретар Марк Рютте.

Мета полягає в тому, щоб зустрічі Альянсу з представниками держав Південного сусідства перетворились на регулярні – як це відбувається з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону (Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія).

Представник Іспанії Хав’єр Коломіна також обіймає новостворену посаду спеціального представника НАТО з питань Південного сусідства.

На першій зустрічі з представниками членів Альянсу в середині вересня Коломіна чітко заявив про свій намір посилити політичні контакти з країнами Середземноморської ініціативи.

Раніше Італія висловила обурення через рішення не призначати італійця на нову посаду в Альянсі щодо координації дій на південному фланзі.