СМИ: Испания хочет пригласить страны Южного соседства на встречу НАТО

Испания хочет, чтобы НАТО пригласила страны Южного соседства на встречу министров иностранных дел Альянса до 2025 года – по примеру стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали регулярными участниками саммитов НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило информагентство Europa Press со ссылкой на источники.

По информации СМИ, Испания хочет пригласить на встречу министров иностранных дел НАТО в декабре 2024 года партнеров Альянса и участников его инициативы "Средиземноморский диалог", которая объединяет Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Мавританию, Марокко и Тунис.

"Из этого списка стран можно было бы пригласить по крайней мере несколько, поскольку внутри группы средиземноморских стран также существуют различия в степени их отношений с НАТО, причем Иордания и Мавритания являются лидерами в отношениях с этой военной организацией", – говорится в публикации.

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Как объясняют в Испании, это позволит ускорить диалог со странами Южного соседства, о котором лидеры НАТО договорились на Вашингтонском саммите в июле и который поддерживает новый генеральный секретарь Марк Рютте.

Цель заключается в том, чтобы встречи Альянса с представителями государств Южного соседства превратились в регулярные – как это происходит со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия).

Представитель Испании Хавьер Коломина также занимает новосозданную должность специального представителя НАТО по вопросам Южного соседства.

На первой встрече с представителями членов Альянса в середине сентября Коломина четко заявил о своем намерении усилить политические контакты со странами Средиземноморской инициативы.

Ранее Италия выразила возмущение из-за решения не назначать итальянца на новую должность в Альянсе по координации действий на южном фланге.