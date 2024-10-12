Під Берліном сотні людей протестували проти "Альтернативи для Німеччини"

Сотні протестувальників у суботу, 12 жовтня, зібралися в північно-східному німецькому місті Ютербог, що неподалік від Берліна, напередодні регіональної партійної конференції берлінського осередку "Альтернативи для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Протестувальники зібралися на вокзалі Ютербога вранці в суботу й попрямували до місця проведення конференції "АдН", де партія намір затвердити список кандидатів на вибори до Бундестагу у вересні 2025 року.

Учасники мітингу несли плакати з написами "Немає місця для "АдН". Немає місця для правої агітації" та "Разом проти фашизму", а також скандували гасла на кшталт "Ютербог любить яскраві кольори, "АдН" – пельку стули".

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Фото: DPA

Організатори мітингу – альянс громадських ініціатив, профспілок, партійних молодіжних організацій та ультралівих груп, що базуються в Берліні – оцінили кількість учасників від 500 до 600 людей.

Фото: DPA

"Альтернатива для Німеччини" – це права популістська партія, заснована у 2013 році, яка виступає проти євроінтеграції, міграції та політики відкритих кордонів, часто критикує іслам і захищає традиційні цінності. Лідери "АдН" неодноразово висловлювали проросійську та антиукраїнську позицію, а також відвідували тимчасово окупований Крим.

Наразі "Альтернатива для Німеччини" перебуває під наглядом Федерального агентства внутрішньої розвідки, яке підозрює її в екстремістській політичній діяльності, а деякі осередки партії на рівні земель визнані екстремістськими.

Крім того, у Бундестазі хочуть ініціювати голосування за заборону "АдН", яке прокладе шлях до відповідного рішення у Федеральному конституційному суді.