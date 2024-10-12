Сотни протестующих в субботу, 12 октября, собрались в северо-восточном немецком городе Ютербог, недалеко от Берлина, накануне региональной партийной конференции берлинской ячейки "Альтернативы для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Протестующие собрались на вокзале Ютербога утром в субботу и направились к месту проведения конференции "АдГ", где партия намерена утвердить список кандидатов на выборы в Бундестаг в сентябре 2025 года.

Участники митинга несли плакаты с надписями "Нет места для „АдГ". Нет места для правой агитации" и „Вместе против фашизма", а также скандировали лозунги вроде „Ютербог любит яркие цвета, "АдН" – рот закрой".

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Фото: DPA

Организаторы митинга – альянс общественных инициатив, профсоюзов, партийных молодежных организаций и ультралевых групп, базирующихся в Берлине – оценили количество участников от 500 до 600 человек.

Фото: DPA

"Альтернатива для Германии" – это правая популистская партия, основанная в 2013 году, которая выступает против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности. Лидеры "АдН" неоднократно высказывали пророссийскую и антиукраинскую позицию, а также посещали временно оккупированный Крым.

Сейчас "Альтернатива для Германии" находится под наблюдением Федерального агентства внутренней разведки, которое подозревает ее в экстремистской политической деятельности, а некоторые ячейки партии на уровне земель признаны экстремистскими.

Кроме того, в Бундестаге хотят инициировать голосование за запрет "АдГ", которое проложит путь к соответствующему решению в Федеральном конституционном суде.