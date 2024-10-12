У Бундестазі очікують, що за заборону "АдН" можуть голосувати на початку 2025 року

Ініціатор заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини", депутат Християнсько-демократичного союзу Марко Вандервітц очікує, що голосування в Бундестазі за цю пропозицію може відбутись на початку 2025 року.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Augsburger Allgemeine, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вандервітца, пропозиція про заборону "АдН" має бути обговорена на рівні парламентських груп у Бундестазі вже за кілька днів

"Наступного тижня моя парламентська група (тобто ХДС. – Ред.) у Бундестазі буде обговорювати проєкт пропозиції, який ми розробили разом з іншими парламентськими групами. Так само зараз відбувається і в інших демократичних парламентських групах", – додав він.

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Політик оцінив, що після офіційного подання пропозиції має минути три місяці, перш ніж її винесуть на голосування в Бундестазі.

"Якщо ми подамо наш запит зараз, то депутати можуть ухвалити рішення в грудні, або після різдвяних канікул у січні", – зазначив Вандервітц, підкресливши, що голосування в будь-якому разі має відбутись до парламентських виборів у вересні 2025-го.

Водночас рішення Бундестагу не означає заборони партії: остаточне рішення має ухвалити Федеральний конституційний суд Німеччини в Карлсруе. Депутат ХДС оцінює, що на розгляд рішення можуть піти від півтора року до чотирьох років.

Вандервітц розробив пропозицію про заборону "Альтернативи для Німеччини" разом із групою депутатів з різних парламентських фракцій.

"АдН" – це права популістська партія, заснована у 2013 році, яка виступає проти євроінтеграції, міграції та політики відкритих кордонів, часто критикує іслам і захищає традиційні цінності. Лідери "АдН" неодноразово висловлювали проросійську та антиукраїнську позицію, а також відвідували тимчасово окупований Крим.

Раніше цього тижня Бундестаг схвалив позбавлення імунітету депутата від "Альтернативи для Німеччини" Штефана Бранднера з метою проведення кримінального провадження.