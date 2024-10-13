Остін поговорив з ізраїльським колегою про удар по позиціях миротворців ООН в Лівані

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом, під час якої йшлося про ізраїльський удар по позиціях миротворців ООН в Лівані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

У розмові з ізраїльським колегою Остін висловив "глибоке занепокоєння" у зв'язку з повідомленнями про обстріл миротворців ООН у Лівані.

Він "рішуче наголосив на важливості забезпечення безпеки і захисту сил UNIFIL (Тимчасові сили ООН в Лівані)" і закликав Ізраїль перейти від військових операцій в Лівані до дипломатичного шляху "якнайшвидше".

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Очільник американського оборонного також підняв питання гуманітарної ситуації в Газі і підкреслив, що "необхідно вжити заходів для її вирішення".

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто засудив удари Ізраїлю по Лівану, під які потрапили бази миротворчих сил ООН, з яких дві – італійські.

На тлі повідомлення про ізраїльські удари по миротворчих силах ООН прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав міжнародну спільноту припинити продаж зброї Ізраїлю.