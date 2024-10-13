Остин поговорил с израильским коллегой об ударе по позициям миротворцев ООН в Ливане

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, во время которого речь шла об израильском ударе по позициям миротворцев ООН в Ливане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В разговоре с израильским коллегой Остин выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с сообщениями об обстреле миротворцев ООН в Ливане.

Он "решительно подчеркнул важность обеспечения безопасности и защиты сил UNIFIL (Временные силы ООН в Ливане)" и призвал Израиль перейти от военных операций в Ливане к дипломатическому пути "как можно быстрее".

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Глава американского оборонного также поднял вопрос гуманитарной ситуации в Газе и подчеркнул, что "необходимо принять меры для ее решения".

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто осудил удары Израиля по Ливану, под которые попали базы миротворческих сил ООН, из которых две – итальянские.

На фоне сообщения об израильских ударах по миротворческим силам ООН премьер-министр Испании Педро Санчес призвал международное сообщество прекратить продажу оружия Израилю.