Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, одной из тем которого стал недавний удар по позициям миротворческих сил ООН в Ливане.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как указано, в ходе разговора Мелони сказала Нетаньяху, что атаки на миротворцев ООН в Ливане являются неприемлемыми.
Мелони также призвала к "полному выполнению" резолюции 1701 Совета Безопасности ООН по Ливану и подчеркнула настоятельную необходимость деэскалации конфликта в регионе.
Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто осудил удары Израиля по Ливану, под которые попали базы миротворческих сил ООН, из которых две – итальянские.
На фоне сообщения об израильских ударах по миротворческим силам ООН премьер-министр Испании Педро Санчес призвал международное сообщество прекратить продажу оружия Израилю.