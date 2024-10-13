Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, одной из тем которого стал недавний удар по позициям миротворческих сил ООН в Ливане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как указано, в ходе разговора Мелони сказала Нетаньяху, что атаки на миротворцев ООН в Ливане являются неприемлемыми.

Мелони также призвала к "полному выполнению" резолюции 1701 Совета Безопасности ООН по Ливану и подчеркнула настоятельную необходимость деэскалации конфликта в регионе.

Реклама:

Напомним, министр обороны Италии Гвидо Крозетто осудил удары Израиля по Ливану, под которые попали базы миротворческих сил ООН, из которых две – итальянские.

На фоне сообщения об израильских ударах по миротворческим силам ООН премьер-министр Испании Педро Санчес призвал международное сообщество прекратить продажу оружия Израилю.