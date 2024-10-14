У Польщі ліквідували угрупування, яке виробляло підроблені ліки
Новини — Понеділок, 14 жовтня 2024, 09:53 —
У Польщі співробітники спецслужби ліквідували злочинне угруповання, яке займалося виробництвом фальсифікованих лікарських засобів та їх збутом – внаслідок дій було затримано 11 людей.
Про це повідомило видання RMF24, передає "Європейська правда".
Як розповіли журналісти, злочинна група нелегально імпортувала з Китаю активну речовину, завдяки якій можна було виробляти фальсифіковані ліки, а потім продавати їх через два спеціально створені інтернет-домени.
На складах правоохоронці виявили анаболічні, протидіабетичні препарати та засоби для підвищення потенції, вартість яких на чорному ринку становить щонайменше 2,7 млн злотих.
Крім того, служби вилучили обладнання для виробництва наркотиків та напівфабрикатів.
Загалом затримано 11 людей, які, як стверджується, з 2018 року виготовили та ввели в обіг значну кількість фальсифікованих лікарських засобів загальною вартістю кілька десятків мільйонів злотих.
Зловмисники навіть створили власну торгову марку фальсифікату, зазначило видання.
Затриманим висунуто звинувачення, зокрема у керівництві та участі в організованій злочинній групі, а також у створенні загрози життю та здоров'ю людей.
Чотирьох затриманих тимчасово взято під варту, наразі триває слідство.
До ліквідації угруповання було залучено майже 100 поліцейських та представників Польського антидопінгового агентства.
Нещодавно у Латвії викрили велику лабораторію синтетичних наркотиків, серед підозрюваних у причетності до цього "бізнесу" – п’ятеро громадян України.
Також польські моряки нещодавно запобігли контрабанді кількасот кілограмів кокаїну, який зловмисники підкинули їм для відправки до Європи.