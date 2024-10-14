У Польщі ліквідували угрупування, яке виробляло підроблені ліки

У Польщі співробітники спецслужби ліквідували злочинне угруповання, яке займалося виробництвом фальсифікованих лікарських засобів та їх збутом – внаслідок дій було затримано 11 людей.

Про це повідомило видання RMF24, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, злочинна група нелегально імпортувала з Китаю активну речовину, завдяки якій можна було виробляти фальсифіковані ліки, а потім продавати їх через два спеціально створені інтернет-домени.

На складах правоохоронці виявили анаболічні, протидіабетичні препарати та засоби для підвищення потенції, вартість яких на чорному ринку становить щонайменше 2,7 млн злотих.

Реклама:

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Крім того, служби вилучили обладнання для виробництва наркотиків та напівфабрикатів.

Загалом затримано 11 людей, які, як стверджується, з 2018 року виготовили та ввели в обіг значну кількість фальсифікованих лікарських засобів загальною вартістю кілька десятків мільйонів злотих.

Зловмисники навіть створили власну торгову марку фальсифікату, зазначило видання.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Затриманим висунуто звинувачення, зокрема у керівництві та участі в організованій злочинній групі, а також у створенні загрози життю та здоров'ю людей.

Чотирьох затриманих тимчасово взято під варту, наразі триває слідство.

До ліквідації угруповання було залучено майже 100 поліцейських та представників Польського антидопінгового агентства.

Нещодавно у Латвії викрили велику лабораторію синтетичних наркотиків, серед підозрюваних у причетності до цього "бізнесу" – п’ятеро громадян України.

Також польські моряки нещодавно запобігли контрабанді кількасот кілограмів кокаїну, який зловмисники підкинули їм для відправки до Європи.