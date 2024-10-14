В Польше ликвидировали группировку, производившую поддельные лекарства

В Польше сотрудники спецслужбы ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся производством фальсифицированных лекарственных средств и их сбытом – в результате были задержаны 11 человек.

Об этом сообщило издание RMF24, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, преступная группа нелегально импортировала из Китая активное вещество, благодаря которому можно было производить фальсифицированные лекарства, а затем продавать их через два интернет-домена, созданные специально для этой цели.

На складах правоохранители обнаружили анаболические, противодиабетические препараты и средства для повышения потенции, стоимость которых на черном рынке составляет не менее 2,7 млн злотых.

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Фото: RMF24

Фото: RMF24

Кроме того, службы изъяли оборудование для производства наркотиков и полуфабрикатов.

Всего задержаны 11 человек, которые, как утверждается, с 2018 года изготовили и ввели в оборот значительное количество фальсифицированных лекарственных средств общей стоимостью несколько десятков миллионов злотых.

Злоумышленники даже создали собственную торговую марку фальсификата, отметило издание.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Задержанным предъявлены обвинения, в частности, в руководстве и участии в организованной преступной группе, а также в создании угрозы жизни и здоровью людей.

Четырех задержанных временно взяли под стражу, сейчас идет следствие.

К ликвидации группировки было привлечено почти 100 полицейских и представителей Польского антидопингового агентства.

Недавно в Латвии разоблачили крупную лабораторию синтетических наркотиков, среди подозреваемых в причастности к этому "бизнесу" – пятеро граждан Украины.

Также польские моряки недавно предотвратили контрабанду несколько килограммов кокаина, который злоумышленники подбросили им для отправки в Европу.