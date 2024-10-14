В Исландии распалась правительственная коалиция

Премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о распаде правящей коалиции и призвал назначил досрочные выборы на 30 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает исландский вещатель RUV.

Бенедиктссон обвинил в сложившейся ситуации все большие разногласия между тремя правящими партиями в различных вопросах – от внешней политики до проблем с искателями убежища.

В понедельник он проведет встречу с президентом Исландии Халлой Томасдоттир по поводу решения о роспуске парламента.

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Выборы должны состояться не позднее чем через 45 дней после объявления о роспуске законодательного органа.

Бенедиктссон, председатель правой пробизнесовой Партии независимости, был избран в апреле премьер-министром, сменив Катрин Якобсдоттир.

Коалиционное правительство, состоящее из Партии независимости, правоцентристской Прогрессивной партии и Партии зеленых, столкнулось с неопределенностью после того, как недавние извержения вулканов заставили тысячи людей покинуть свои дома и оказали давление на экономику, которая уже сталкивается с высокой инфляцией и ростом процентных ставок.

Для того чтобы досрочные выборы состоялись, президент Халла Томасдоттир должна принять предложение о роспуске парламента.