У Молдові вперше надрукують бюлетені українською мовою

У Молдові цього тижня розпочався друк бюлетенів для дільниць на вибори президента та референдум щодо вступу у ЄС – уперше бюлетені стануть доступні не тільки румунською та російською, а ще й чотирма іншими мовами, серед яких українська.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Для референдуму і президентських виборів у Молдові надрукують загалом 5,6 млн бюлетенів. На відміну від попередніх виборів, з'являться бюлетені й чотирма мовами національних меншин: українською, гагаузькою, болгарською та ромською.

Надрукують у цілому 2,1 мільйона бюлетенів румунською, понад 600 тисяч російською і 115 тисяч українською.

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"На минулих виборах були запити тільки російською мовою, і ми друкували бюлетені румунською та російською. Тепер надійшли запити іншими мовами етнічних меншин. Після друку бюлетені розподілять через окружні виборчі ради у виборчі бюро", – пояснила голова ЦВК Анжеліка Караман.

Наразі вже надруковано бюлетені для тих, хто голосуватиме поштою, а також для виборчих дільниць за кордоном.

20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких президентка Мая Санду прагне переобратись на другий термін.

"Європейська правда" розповідала, що Росія сконцентрувала небачені досі зусилля для впливу на ситуацію у Молдові.

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