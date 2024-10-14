В Молдове впервые напечатают бюллетени на украинском языке

В Молдове на этой неделе началась печать бюллетеней для участков на выборы президента и референдум по вступлению в ЕС – впервые бюллетени станут доступны не только на румынском и русском, но и на четырех других языках, среди которых украинский.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Для референдума и президентских выборов в Молдове напечатают всего 5,6 млн бюллетеней. В отличие от предыдущих выборов, появятся бюллетени и на четырех языках национальных меньшинств: украинском, гагаузском, болгарском и ромском.

Напечатают в общей сложности 2,1 миллиона бюллетеней на румынском, более 600 тысяч на русском и 115 тысяч на украинском.

Реклама:

"На прошлых выборах были запросы только на русском языке, и мы печатали бюллетени на румынском и русском. Теперь поступили запросы на других языках этнических меньшинств. После печати бюллетени распределят через окружные избирательные советы в избирательные бюро", – пояснила председатель ЦИК Анжелика Караман.

Сейчас уже напечатаны бюллетени для тех, кто будет голосовать по почте, а также для избирательных участков за рубежом.

20 октября в Молдове состоится референдум о вступлении в Европейский Союз. Он пройдет вместе с выборами президента, на которых президент Майя Санду стремится переизбраться на второй срок.

"Европейская правда" рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор усилия для влияния на ситуацию в Молдове.

Читайте также на эту тему: Атака на референдум. Как агенты Кремля планируют сорвать голосование о "вступлении" Молдовы в ЕС.