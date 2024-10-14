Столтенберг визнає помилку НАТО щодо України та вважає, що це "має стати уроком"

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ненадання Україні вчасної військової підтримки полегшило повномасштабне вторгнення Росії в країну.

Про це він розповів у інтерв’ю для Spiegel, передає "Європейська правда".

Журналіст нагадав, що нещодавно Столтенберг визнав, що було помилкою не надати Україні зброю, яка могла б ефективно стримувати Росію після 2014 року.

На це колишній генсек НАТО зауважив, що "завжди легко сказати, озираючись назад, що можна було зробити краще". Наразі він вважає, що "відсутність військової підтримки полегшила Росії вторгнення".

Реклама:

"Це має стати уроком на майбутнє для усіх партнерів по НАТО. Ми інвестуємо в нашу військову міць не для того, щоб вести війну, а для того, щоб запобігти їй. Інакше не лише Росія, а й ніхто не сприйматиме нас серйозно", – акцентував він.

За словами Столтенберга, деякі союзники постачали зброю, але цього було недостатньо.

"Ми повинні визнати це самі перед собою. На той час ми думали, що більш поміркований курс кращий. Було занадто мало розуміння терміновості надання військової та фінансової допомоги для створення потужної української армії та запобігання російському вторгненню. Це була помилка", – зауважив він.

Колишній генсек НАТО також додав, що зміни, які відбуваються в Росії, зростаюча агресивність очільника Кремля Владіміра Путіна не залишилися непоміченими.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте вважає, що союзники у НАТО не повинні боятися ядерних погроз, до яких вдається очільник Кремля Владімір Путін у спробі послабити військову допомогу Україні з боку Заходу.

Невдовзі перед тим Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

У ЄС, коментуючи ядерні погрози Путіна, заявили, що це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки, й вони не змінять позицію Брюсселя щодо продовження підтримки України.