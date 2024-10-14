У Раді виступив спікер Палати громад парламенту Канади

У Верховній Раді у понеділок виступив спікер Палати громад канадського парламенту Грег Фергюс.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграмі, пише "Європейська правда".

Нардеп опублікував фото спікера за трибуною ВР. "Сьогодні в Раді виступ Спікера Палати громад Канади Грега Фергюса", – зазначив він.

Попередник Фергюса на посаді Ентоні Рота торік у вересні пішов у відставку на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського.

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Нещодавно повідомляли, що Канада розглядає можливість надання Україні додаткової критично важливої ​​та терміново необхідної підтримки, зокрема безпілотників та навчання пілотів винищувачів.

Також Канада ухвалила із Францією декларацію, у якій, зокрема, домовилися спільно допомогти Україні протистояти агресії Росії у кіберпросторі.