У Раді виступив спікер Палати громад парламенту Канади
Новини — Понеділок, 14 жовтня 2024, 12:59 —
У Верховній Раді у понеділок виступив спікер Палати громад канадського парламенту Грег Фергюс.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграмі, пише "Європейська правда".
Нардеп опублікував фото спікера за трибуною ВР. "Сьогодні в Раді виступ Спікера Палати громад Канади Грега Фергюса", – зазначив він.
Попередник Фергюса на посаді Ентоні Рота торік у вересні пішов у відставку на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського.
Нещодавно повідомляли, що Канада розглядає можливість надання Україні додаткової критично важливої та терміново необхідної підтримки, зокрема безпілотників та навчання пілотів винищувачів.
Також Канада ухвалила із Францією декларацію, у якій, зокрема, домовилися спільно допомогти Україні протистояти агресії Росії у кіберпросторі.