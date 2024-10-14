В Раде выступил спикер Палаты общин парламента Канады

В Верховной Раде в понедельник выступил спикер Палаты общин канадского парламента Грег Фергюс.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграме, пишет "Европейская правда".

Нардеп опубликовал фото спикера за трибуной ВР. "Сегодня в Раде выступление спикера Палаты общин Канады Грега Фергюса", – отметил он.

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Предшественник Фергюса на посту Энтони Рота в прошлом году в сентябре ушел в отставку на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки на выступление Владимира Зеленского.

Недавно сообщалось, что Канада рассматривает возможность предоставления Украине дополнительной критически важной и срочно необходимой поддержки, в частности беспилотников и обучения пилотов истребителей.

Также Канада приняла с Францией декларацию, в которой, в частности, договорились совместно помочь Украине противостоять агрессии России в киберпространстве.