Левых националистов Ирландии охватил очередной скандал перед парламентскими выборами

Крупнейшую оппозиционную партию Ирландии, левых националистов "Шинн Фейн" охватил скандал из-за нарушения внутрипартийных процедур, что может ударить по ее рейтингу накануне парламентских выборов, которые должны состояться в ближайшие месяцы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg.

Скандал в "Шинн Фейн" разгорелся в минувшие выходные, когда в отставку подал член нижней палаты парламента Брайан Стэнли. Он заявил о несправедливом рассмотрении партийных жалоб после внутреннего расследования против него, в результате которого его признали виновными в грубых нарушениях.

Характер обвинений против Стэнли не раскрывается, но, как объявила лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд, дело передали в ирландскую полицию.

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Это не первая подобная информация в отношении партийцев "Шинн Фейн". В начале октября двое членов партии в Северной Ирландии заявили, что их неназванный бывший коллега находится под следствием по обвинению в домогательстве к детям.

На этом фоне руководству левых националистов начали задавать вопросы, насколько давно им было известно о подобных случаях и почему партия не отреагировала на них раньше.

Это еще больше бьет по рейтингу "Шинн Фейн", которая еще в начале года была наиболее популярной партией Ирландии с результатом более 30%. Последний опрос в сентябре свидетельствует, что рейтинг партии составляет 20%.

На рейтинг "Шинн Фейн" повлияли также неудачные экономические предложения и рост популярности антииммигрантских политсил, ориентирующихся на ее электорат.

Парламентские выборы в Ирландии должны состояться до марта 2025 года, и СМИ предполагают, что голосование может быть досрочным, чтобы не дать левым националистам – главным пунктом программы которых является воссоединение страны с Северной Ирландией – прийти к власти.