В польском Гданьске напали на украинского водителя такси, нападавшему светит 5 лет тюрьмы

38-летнему мужчине, который напал на украинского таксиста в польском Гданьске, грозит 5 лет лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Один из гданьских полицейских, возвращаясь в свое подразделение, заметил мужчину, который размахивал руками и звал на помощь. Это был водитель такси, на которого напали.

"Нападавший душил мужчину, плевал на него, обзывал и говорил ему возвращаться в Украину", – сообщили правоохранители в понедельник.

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38-летний мужчина, который напал на украинца, был остановлен полицейским. Когда на место происшествия прибыла подмога, у него нашли пакет с каннабисом. Тест на алкотестере, в свою очередь, показал, что в его организме было более двух промилле алкоголя.

Злоумышленнику предъявили обвинение в "применении насилия и национальном оскорблении". Он также будет отвечать за хранение наркотиков.

Он находится под наблюдением полиции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, опрос в начале лета показал, что граждане Польши менее благосклонно относятся к украинским беженцам во всех сферах, за исключением согласия принимать украинских детей в польские школы.

Ранее сообщалось, что в Польше уменьшилось количество трудоустроенных украинцев по сравнению с прошлым годом.