Президент Австрії не став доручати формувати уряд переможцям-ультраправим

Президент Австрії Александр ван дер Беллен не став доручати формування уряду переможниці виборів, ультраправій Австрійській партії свободи, та запропонував трьом політсилам, які здобули найкращі результати на виборах, самостійно з'ясувати, які варіанти коаліції є можливими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Die Presse.

На брифінгу 9 жовтня ван дер Беллен констатував, що після виборів склалася незвичайна ситуація, коли переможцем виборів є партія, у коаліцію з якою на чолі з лідером ультраправих Гербертом Кіклем не хоче йти ніхто інший, але й самостійно формувати уряд Австрійська партія свободи не може.

Президент попросив лідерів трьох партій, які отримали найбільші фракції у парламенті – Австрійської партії свободи, Австрійської народної партії та соціал-демократів – з’ясувати, які варіанти коаліції є можливими.

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Нагадаємо, 29 вересня ультраправа проросійська Австрійська партія свободи вперше в історії країни посіла перше місце на виборах, здобувши близько 29% голосів.

Після того тисячі людей у Відні протестували проти приходу ультраправих до влади.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.