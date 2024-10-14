Ультраправые в Австрии возмущены, что им не поручают им формирование правительства

Лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль раскритиковал президента Александера Ван дер Беллена из-за отказа поручать его партии, которая получила больше всего голосов на выборах в конце сентября, формирование правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На пресс-конференции в понедельник, 14 октября, Кикль заявил, что президент Австрии мог бы "внести ясность, поручив Партии свободы сформировать правительство как партии, набравшей наибольшее количество голосов".

"Он сам затуманил нынешнюю ясность и таким образом создал отсутствие ясности, на которую он сейчас жалуется", – утверждает лидер австрийских ультраправых.

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Он в очередной раз повторил предложение о создании коалиционного правительства с участием Австрийской партии свободы и консервативной Австрийской народной партии. В последней такую возможность не отвергали, но только при условии, если представитель ультраправых не станет канцлером.

Генеральный секретарь Австрийской народной партии Кристиан Штокер в понедельник повторил эту позицию, заявив, что в политсиле не считают Кикля "пригодным для управления".

Напомним, 29 сентября ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах, получив около 29% голосов.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.