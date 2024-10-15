Число жертв разрушительного наводнения в Боснии достигло 26

Количество жертв разрушительного наводнения и оползней в Боснии в этом месяце достигло 26 человек, спасательные команды ищут еще одного человека, который считается пропавшим без вести спустя 10 дней после разгула стихии.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР, сообщили власти Боснии в понедельник.

Спасательные команды уже несколько дней разбирают завалы, ища тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести. Больше всего пострадал населенный пункт Ябланица и его окрестности – его засыпало камнями из карьера на холме, расположенном выше.

Жители района Ябланицы рассказали, что слышали раскаты грома, который разбудил их посреди ночи. Они видели, как на их глазах исчезали дома.

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Местные власти сообщили, что всего 19 человек погибли в Ябланице, где во вторник состоятся коллективные похороны. Четыре человека погибли в Конице, к востоку от Ябланицы, и еще трое – в Фойнице, к северу от нее.

Мусор от оползня и наводнения засорил идеально чистую, изумрудно-зеленого цвета реку Неретву, которая является популярным местом отдыха туристов и местных жителей.

Проливные дожди и ветер прошли по четырем муниципалитетам в центральной и южной Боснии 4 октября. Они разрушили дома, дороги и мосты, в результате чего села остались без дорог и электричества.

Ранее в Боснии открыли уголовное производство по факту разрушения карьера над Ябланицей, что, как полагают, усилило катастрофические последствия наводнения. Компания-пользователь карьера не имела всех необходимых разрешений для ведения такой деятельности в этом месте.