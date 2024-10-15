МВС Польщі про призупинення права на притулок: Ми маємо бути в безпеці

Голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк підтримав стратегію уряду Дональда Туска щодо протидії нелегальній міграції та акцентував, що наразі варто думати про безпеку країни.

Його слова цитує TVP Info, передає "Європейська правда".

Очільник польського МВС зазначив, що у вівторок, 15 жовтня, прем’єр-міністр країни Дональд Туск представить міграційну стратегію Польщі, одним з елементів якої буде тимчасове територіальне призупинення права на притулок.

Він також проінформував, що уряд не буде поважати і впроваджувати європейські ідеї, які шкодять безпеці Польщі, такі як міграційний пакт ЄС.

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Відповідаючи на питання журналіста щодо тимчасового призупинення права на притулок, про що нещодавно заявляв Туск, очільник МВС країни акцентував, що "важливе значення таких положень полягає в тому, що потенційні гібридні агресори, привозячи цих людей, повинні враховувати, що Польща не буде країною, з якою можна так поводитися".

Він зазначив, що ситуація на кордоні залежить від дій іншої держави та контрабандистів.

"Якщо (самопроголошений президент Білорусі Александр) Лукашенко накаже: ми даємо більше людей, ми повинні бути до цього готові. Ми повинні мати всі інструменти", – заявив він та підкреслив, що "це прагнення прем'єр-міністра, щоб Польща була в безпеці".

Міністр навів приклад Фінляндії, яка також прийняла подібне законодавство, хоча і не імплементувала його.

"Тому що сьогодні сім'я, а завтра, можливо, люди, які будуть сіяти терор у Польщі, будуть переправлятися цим маршрутом. Це акція проти Польщі. Треба бути гуманним у підході до того, щоб завдати болю людям, яких пограбували, щоб вони приїхали сюди, але водночас треба думати про безпеку Польщі та поляків. Цей рік – це рік диверсій з боку російських служб", – підкреслив Семоняк.

Це питання, за його словами, об'єктивно надважлива тема, критична для Польщі та Європейського Союзу.

"У таких питаннях треба мати свої погляди, навіть якщо вони непопулярні серед певної частини електорату – наші власні", – зазначив він.

12 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розроблена його урядом стратегія протидії нелегальній міграції передбачає тимчасове територіальне призупинення права на притулок.

Незрозуміло, на яких ділянках польського кордону застосовуватиметься цей захід, і як він відповідатиме міжнародному гуманітарному праву.

У Єврокомісії заявили, що наміри Польщі в односторонньому порядку відмовляти в наданні притулку мігрантам загрожують порушенням зобов'язань країни в галузі прав людини.