МВД Польши о приостановлении права на убежище: Мы должны быть в безопасности

Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк поддержал стратегию правительства Дональда Туска по противодействию нелегальной миграции и акцентировал, что сейчас стоит думать о безопасности страны.

Его слова цитирует TVP Info, передает "Европейская правда".

Глава польского МВД отметил, что во вторник, 15 октября, премьер-министр страны Дональд Туск представит миграционную стратегию Польши, одним из элементов которой будет временное территориальное приостановление права на убежище.

Он также проинформировал, что правительство не будет уважать и внедрять европейские идеи, которые вредят безопасности Польши, такие как миграционный пакт ЕС.

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Отвечая на вопрос журналиста относительно временного приостановления права на убежище, о чем недавно заявлял Туск, глава МВД страны акцентировал, что "важное значение таких положений заключается в том, что потенциальные гибридные агрессоры, привозя этих людей, должны учитывать, что Польша не будет страной, с которой можно так обращаться".

Он отметил, что ситуация на границе зависит от действий другого государства и контрабандистов.

"Если (самопровозглашенный президент Беларуси Александр) Лукашенко прикажет: мы даем больше людей, мы должны быть к этому готовы. Мы должны иметь все инструменты", – заявил он и подчеркнул, что "это стремление премьер-министра, чтобы Польша была в безопасности".

Министр привел пример Финляндии, которая также приняла подобное законодательство, хотя и не имплементировала его.

"Потому что сегодня семья, а завтра, возможно, люди, которые будут сеять террор в Польше, будут переправляться по этому маршруту. Это акция против Польши. Надо быть гуманным в подходе к тому, чтобы причинить боль людям, которых ограбили, чтобы они приехали сюда, но одновременно надо думать о безопасности Польши и поляков. Этот год – это год диверсий со стороны российских служб", – подчеркнул Семоняк.

Этот вопрос, по его словам, объективно сверхважная тема, критическая для Польши и Европейского Союза.

"В таких вопросах надо иметь свои взгляды, даже если они непопулярны среди определенной части электората – наши собственные", – отметил он.

12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разработанная его правительством стратегия противодействия нелегальной миграции предусматривает временное территориальное приостановление права на убежище.

Непонятно, на каких участках польской границы будет применяться эта мера, и как она будет соответствовать международному гуманитарному праву.

В Еврокомиссии заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны в области прав человека.